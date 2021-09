Nouveau rebondissement dans l'affaire du "Grêlé", un cold case vieux de 35 ans

COLD CASE – Le tueur en série, surnommé "le Grêlé", a enfin été identifié. Soupçonné de six viols et de quatre meurtres entre 1983 et 1994 dans cette affaire criminelle, le responsable était resté insaisissable pendant 35 ans.

Il s'agit de l'un des "cold case" les plus anciens de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Depuis 35 ans, les enquêteurs étaient sur la trace de l'homme au visage grêlé soupçonné de six viols et de quatre meurtres entre 1983 et 1994. L’affaire démarre le 5 mai 1986 lorsque le corps sans vie de Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble, poignardée et violée. Une enquête s’ouvre alors.

Soupçonné de quatre meurtres et de six viols

Quelques minutes après le départ de ses parents, Cécile aurait pris l'ascenseur pour se rendre à l'école. Son agresseur se serait alors probablement engouffré derrière elle, l'obligeant à descendre au deuxième sous-sol puis l'entraînant dans les caves pour la violer et la tuer. Plusieurs témoignages, dont celui des parents et du demi-frère de la victime, rapportent la présence d’un homme dans le hall de l’immeuble, le matin même. La peau de son visage est grêlée à cause de traces d'acné. Il devient le suspect numéro 1 et un portrait-robot est largement diffusé sans que cela ne mène à des pistes concluantes. 15 ans plus tard, une expertise ADN relie ce meurtre à celui de deux autres victimes, un couple retrouvé étranglé dans le quartier du Marais, à Paris, en 1987. Un quatrième meurtre, celui de Karine Leroy, 19 ans, disparue en juin 1994 à Meaux (Seine-et-Marne), selon le journal Le Parisien, et six viols sont également reliés à l'ADN. Mais le meurtrier est toujours insaisissable et difficile à cerner.

"Il s’y prend de manière différente, il y a quelques fois où ils laissent les victimes vivantes, il y a le fait qu’il ne cherche pas vraiment à se cacher, parce qu’elles voient son visage, il y a le fait qu’il laisse son ADN donc il n’est pas visiblement inquiet", explique Didier Seban, l'avocat des familles des victimes. Cet ADN prélevé sur les scènes de crime, il y a plus de trente ans, a été comparé à celui d'un ancien gendarme qui s'est donné la mort dans un appartement du Grau-du-Roi à proximité de Montpellier mercredi 29 septembre. Il avait été convoqué par la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne pour subir un prélèvement ADN aux fins de comparaison. Ce jeudi dans la soirée, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau a confirmé via un communiqué que "la comparaison ADN a établi ce jour une correspondance entre le profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime et celui de l'homme décédé." Une nouvelle qui met fin à plus de 30 ans de souffrance pour les familles des victimes.

