"Sept à Huit" - L'affaire Jonathan Coulom et la piste d'un tueur en série allemand

Le 19 mai 2004, le corps de Jonathan est retrouvé nu, ligoté en position fœtale, flottant à la surface d'un étang, dans une propriété de Guérande, à 30 km du lieu de sa disparition. 17 ans plus tard et après de nombreux rebondissements dans l'enquête, une piste sérieuse est étudiée.

Dans la nuit du 6 au 7 avril, Jonathan disparait. Il est en pyjama et sans chaussures. L'un des cinq amis avec qui il partage sa chambre dit le lendemain avoir aperçu une lampe torche et entendu un homme dire "tu dors ?"

En 2012, Martin Ney est condamné à la prison à perpétuité par le tribunal de Hambourg. Les enquêteurs français tente de l'interroger, en vain. L'homme reste mutique. C'est son partenaire de cellule qui donne un nouveau tournant à l'enquête en 2017. Selon le codétenu, Martin Ney lui aurait dit "à plusieurs reprises qu'il a, là-bas en France, abusé d'un garçon et qu'il l'a tué." Toujours en parlant de "l'homme en noir", son codétenu affirme qu'"il a été étonné que le meurtre ne soit pas élucidé et ne lui ait pas été imputé, car il a dit qu'il avait été probablement vu en France par un homme accompagné d'un chien."

Le 5 avril 2018, les gendarmes français lancent un appel à témoin. Ils sont à la recherche d'un sac à dos, qui aurait pu être découvert en avril ou mai 2004 dans les environs de Saint-Brevin-les-Pins ou de Guérande. En 2019, la France émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Martin Ney.

Le 21 janvier 2021, il est mis à la disposition de la justice française et incarcéré à Nantes. Il a ensuite été mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de Jonathan. Mais, pour l'instant, Martin Ney refuse de parler. Selon l'avocate de la mère de Jonathan, l'espoir qu'il avoue un jour est très faible, tout comme le fait que l'enquête soit résolue. "On n'a pas suffisamment d'éléments et s'il ne veut pas parler, ça va être compliqué. Je ne vois pas comment on va pouvoir le poursuivre derrière une Cour d'assises sauf à déterminer par un témoignage ou d'autres faits qu'il était présent au mois d'avril 2004 dans la région", affirme-t-elle au micro de "Sept à Huit". Les magistrats français ont jusqu'à fin septembre pour interroger Martin Ney. Ensuite, il devra retourner en Allemagne.