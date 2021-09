Toxicomanes déplacés : les communes frontalières craignent un enlisement de la situation

Pour tenter de les rassurer, un mur a été construit d'un côté et de l'autre du périphérique. Surveillé par la police, son objectif est simple : bloquer le passage jusqu'à Seine-Saint-Denis et empêcher les dealers de s'y installer. Mais pour les riverains, ça ne changera strictement rien. Selon l'un d'entre eux, le problème n'a été que déplacé d'un lieu à un autre. Ce mur, une solution de fortune qui fait débat. Du côté des commerçants, l'inquiétude est toute autre : la peur de voir la clientèle habituelle désertée les lieux. On risque de rajouter de la misère dans l'une des villes les plus pauvres du pays.