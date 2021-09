Trafic de bois : qui en veut à nos forêts ?

Des dizaines d'arbres abattues, comme ce chêne bicentenaire. Dans cette forêt privée de Moselle, les voleurs ont laissé derrière eux les troncs les moins nobles, sans valeur à la revente. "J'ai encore du mal à accepter. Le massacre qu'on a fait ici, ça me fait mal au cœur pour la forêt. C'est un bien familial transmis de génération en génération. Puis maintenant, il n’y a plus rien à transmettre. Il n'y a qu'un terrain vague à transmettre" , déplore Jean-Marc Immer, propriétaire forestier (Moselle). Il n'est pas la seule victime de ces coupes illégales. Dans la région, des dizaines d'hectares de forêts ont été pillés. À chaque fois, même mode opératoire, même trésor convoité : le chêne. Mille troncs ont été rasés, montant estimer du préjudice près de 350 000 euros.

Qui sont les voleurs ? C'est la question qui obsède Didier Daclain. Depuis 4 ans, ce représentant des forêts privées recense les pillages. Déjà une vingtaine de propriétaires ont été identifiés dans le département. Les responsables de ce déboisement illégal seraient des bûcherons et transporteurs locaux. Ils connaissent parfaitement ces bois et agissent en toute impunité. Pour Didier Daclain, "c'est la première fois que ça arrive avec cette dimension-là qui a un véritable réseau et qui a une véritable pieuvre au-dessus de tout ça. Et tout ça, c'est organisé parce qu'on a cette demande mondiale qui explose et ça aspire le bois",