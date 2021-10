Trafic de drogue : 500 kilos de cocaïne échappent aux douaniers

Ils ont détourné le navire à Dunkerque et très vite, ils ont saisi plus d’une tonne de cocaïne. Dix jours plus tard, alors que le navire est toujours immobilisé, six ou sept malfaiteurs cagoulés portant le sigle police ont pris en otage l’équipage. Ils ont semblé chercher quelque chose que les douaniers n’ont manifestement pas trouvé. Mais ils sont repartis bredouille et ont disparu sans éveiller les soupçons des autorités.