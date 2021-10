Trafic de drogue : la maire de Canteleu se défend après avoir été mise en garde à vue

Deux élus locaux, dont la maire de Canteleu, Mélanie Boulanger, ont été interrogés durant 36 heures. Et pour cause, un vaste réseau de stupéfiant a été démantelé dans cette ville de 14 000 habitants. En conséquence, les administrés se posent beaucoup de questions. Les enquêteurs cherchent à éclaircir les liens possibles entre six trafiquants de drogue présumés et l'équipe de la mairie.