"On s'est enfermé à clé" : le village des Plantiers calfeutré après la tuerie dans une scierie des Cévennes

Les Plantiers, petit bourg de 263 habitants, situé dans le nord du Gard, vit dans la terreur depuis 24 heures. Ce village, encaissé et entouré de petites montagnes et de conifères, est coupé du monde après qu'un jeune homme a tué son patron et un collègue dans une scierie mardi 10 mai, avant de prendre la fuite dans la forêt. Un important dispositif de recherche a été déployé sur la commune et dans les villages des environs pour tenter de traquer le fugitif.

En attendant, tous les accès au bourg des Plantiers sont inaccessibles. Pour passer, les riverains doivent ouvrir leur coffre et présenter un justificatif. Quatre kilomètres plus loin, la commune cévenole vit cloitrée. Les habitants ont l'interdiction de sortir de leur domicile tant que le tireur n'a pas été retrouvé. Et l'ambiance est pesante, comme le décrit une restauratrice jointe par TF1 au téléphone. "On est angoissés parce qu'on languit qu'il soit retrouvé. À part le GIGN, je ne vois personne", confie-t-elle.