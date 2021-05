VIDÉO - Traque dans les Cévennes : "On est tous angoissés", témoigne une habitante de la région

La rumeur de coups de feu entendus jeudi 13 mai dans la zone de recherches, qui était finalement une fausse alerte, a rajouté une dose d’inquiétude aux habitants. Cela fait désormais quatre jours que la traque de Valentin Marcone, suspecté d'un double meurtre, est en cours autour du village des Plantiers et dans ses environs. Et cette incertitude angoisse les habitants de la région.

"On est tous angoissés. C'est pas facile, on a peur. Il y a des gendarmes de partout, c’est à la fois rassurant et inquiétant. Mais ils sont passés dans toutes les habitations pour nous rassurer, pour nous dire qu'ils n'étaient pas loin et qu'ils y avaient du monde de partout", raconte à LCI Caroline Vicini, adjointe au maire de Saint-André-de-Valborgne, une commune voisine.

"Il y a un grand élan de solidarité. Tout le monde prend des nouvelles de tout le monde. C'est assez rassurant. Tout le monde se connaît, on est comme une petite famille et tout le monde est touché par ça", confie-t-elle.

Pour rassurer les riverains, le général Philippe Ott, numéro 2 de la gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a par exemple infirmé les rumeurs sur des coups de feu entendus jeudi. "Ces détonations seraient peut-être plutôt les claquements métalliques des rotors des huit hélicoptères déployés pour surveiller la zone", a-t-il expliqué. "Rien ne vient démontrer qu'il s'agissait de l'usage d'une arme à feu", a renchéri le procureur de Nîmes, Eric Maurel.