Trois gendarmes tués par un homme décrit comme violent : retour sur les faits

Le scénario macabre a démarré mardi soir juste avant 21h. Les gendarmes d'Ambert, une commune située à 15 minutes de route sont appelés, car une femme est appelée par son compagnon. Les militaires arrivent à Saint-Just à 21h27 et découvrent la victime terrorisée, réfugiée sur le toit de sa maison. Elle prévient les deux hommes que son compagnon est armé. À 22h18, le forcené met le feu à son domicile et prend la fuite en voiture en tirant avec un pistolet automatique. Un premier gendarme est alors abattu. Une demi-heure plus tard, le suspect revient chez lui en voiture et tue deux autres militaires venus en renfort. D'après la justice, l'attaque a été très rapide et d'une rare violence. Le tueur, un père de famille de 40 ans a longtemps vécu à Salon-de-Provence où il dirigeait une société informatique.