Tuerie de Chevaline : le mystère demeure

Le jour du quadruple assassinat, il était sur ses routes de campagne, à moto. Trois ans après la tragédie, en 2015, il avait été retrouvé, entendu et mis hors de cause. Mais en 2021, un nouveau juge est nommé. Il décide de relancer toute l'enquête et effectue une reconstitution. Le parcours du motard est chronométré et présente, semble-t-il des incohérences. Or, lors de sa garde à vue, les explications données et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits.