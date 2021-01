Tueur de la Drôme : ce que l'on sait des victimes

Malgré la douleur, Marjorie Coste tenait ce matin à se recueillir sur les lieux du drame. C'est dans une agence Pôle Emploi de Valence que sa soeur Patricia Pasquion a été froidement abattue. "Quand j'appelai ma maman, je ne l'entendais pas. Elle n'a pas voulu me faire du souci. Et j'ai entendu après un petit oui... Et là, j'ai su que c'était ma sœur qui n'était plus là. On l'a tuée gratuitement alors qu'elle faisait son travail !", raconte-t-elle en pleurant.