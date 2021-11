VIDÉO - Un an après son agression par des policiers, Michel Zecler a "du mal à oublier les coups de matraques"

L'affaire ne tarde pas à remonter jusqu'au sommet de l'État. "Les images de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables et nous font honte", s'émeut Emmanuel Macron . Placés en garde à vue, les agents impliqués reconnaissent devant l'IGPN, "la police des polices", des coups "pas justifiés" et avoir agi "sous l'effet de la peur". À l'époque des faits, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait promis leur "révocation", "dès que les faits seront établis par la justice". Un an après, ils sont "toujours suspendus", confirme la préfecture de police de Paris, et ont donc interdiction d'exercer dans l'attente du procès.

"L'œil de la caméra, je lui dois ma vie." Le 21 novembre 2020, Michel Zecler a eu "extrêmement peur". Ce jour-là, il a eu "peur de mourir" sous les coups. À l'entrée de son studio d'enregistrement, situé dans le XVIIe arrondissement de Paris, le producteur de musique noir est passé à tabac par quatre policiers. Une agression d'une rare violence, filmée par le système de vidéosurveillance du bâtiment. Les images chocs, révélées quelques jours plus tard par le média en ligne Loopsider, viennent finalement contredire le procès-verbal initial rédigé par les forces de l'ordre, qui justifiaient cette interpellation brutale par une grave rébellion, après un contrôle déclenché pour une "absence de port de masque" et une "forte odeur de cannabis".

Michel Zecler, lui, essaie de se reconstruire, à défaut d'oublier ce qu'il a vécu. "Je me sens de mieux en mieux. Je me fais toujours soigner par un kiné et je suis toujours suivi psychologiquement", raconte-t-il sur LCI, lundi 29 novembre, à l'occasion de la sortie de son livre "Rester debout", paru le 25 novembre aux éditions Plon. Pourtant, les stigmates de l'agression sont toujours là. "Ce n'est pas évident de se voir frapper comme ça, les coups de matraques, j'ai du mal à les oublier", assure-t-il.

Car, en plus de devoir affronter le traumatisme physique, Michel Zecler a aussi dû montrer patte blanche, après avoir été, dans un premier temps, placé en garde à vue pour "violences" et "rébellion". "À aucun moment, je n'ai été agressif. C'est difficile de se faire agresser et de devoir ensuite clamer son innocence (...) alors que je n'ai rien fait", reconnaît le quadragénaire. Il doit sa seule disculpation à la vidéosurveillance de son studio de musique. "Dans mon cas, j'ai eu six jours d'ITT (un chiffre depuis réévalué à 180 jours, selon son avocate Me Caroline Toby, ndlr) et le policier qui m'a agressé en a eu cinq. C'est compliqué de voir qui est l'agresseur et l'agressé. Sans vidéo, ça aurait été difficile de prouver que je me suis fait agresser par des policiers." Et, là encore, la suspicion demeure. "Le fait qu'il y a toujours des doutes, malgré les vidéos, c'est un peu perturbant."