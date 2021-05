"Un coup de barre métallique derrière la tête" : un maire de Côte-d'Or agressé pour une remarque

TÉMOIGNAGE - Près de Dijon, le maire d'Ouges a été roué de coups dimanche 23 mai par plusieurs hommes alors qu'il demandait à un conducteur de quad de rouler moins vite. Une nouvelle agression d'élu qui choque.

Agressé à coups de barre de fer par sept individus pour avoir simplement demandé à un jeune de ne pas rouler trop vite avec son quad. À Ouges, en Côte-d'Or, deux jours après cette violente altercation, le maire Jean-Claude Girard, est très choqué et peine à trouver ses mots. "J'ai été blessé par un coup de barre métallique derrière la tête par quelqu'un qui arrivait dans mon dos. J'ai perdu connaissance", témoigne l'élu dans la vidéo en tête de cet article.

Un déchaînement de violences jamais vu dans cette commune de 1500 habitants située en banlieue de Dijon. Les habitants sont abasourdis. "Triste, on ne peut pas être autrement", lance une riveraine. Le maire de 58 ans s'en sort avec deux jours d'incapacité de travail et des séquelles psychologiques. Il reste interloqué par ce qui vient de lui arriver : "Avec ou sans étiquette, de gauche ou de droite, c'est une vocation. On n'a qu'un objectif, c'est la tranquillité publique et le bien-être de nos administrés", souligne Jean-Claude Girard. De son côté, la gendarmerie a lancé une enquête.

Les maires de France condamnent

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les maires de toute la France ont réagi au sujet de cette agression, à commencer par François Rebsamen, le maire de Dijon, "consterné et en colère". Il réclame "l'interpellation et la condamnation" au plus vite des agresseurs. "S'attaquer à un maire, c'est bafouer les valeurs de la République", écrit-il.

Même son de cloche pour l'association des maires de Côte-d'Or qui demande elle-aussi des sanctions exemplaires. "Quand on touche un maire, on touche la République et aussi la communauté. Et ça, on ne peut pas l'accepter", lance le président Ludovic Rochette qui a condamné "cet acte odieux" sur Twitter.

La condamnation est du reste générale chez les élus de Talant, de Gevrey-Chambertin, ou encore chez François Patriat, le sénateur de Côte-d'Or.

Selon l'Association des maires de France, 1300 élus locaux ont été victimes d'agression en 2020. C'est trois fois plus qu'en 2019.

