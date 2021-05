Une femme tuée en pleine rue par son conjoint à Hayange

"Cette victime sort de son immeuble et elle est à 40 mètres du commissariat. Son compagnon le pourchasse et lui assène encore plusieurs coups de couteau. Et elle décède sur un trottoir", raconte Fabien Engelmann, maire (RN) de Hayange. Aucun policier ne se trouve au commissariat, fermé les nuits et les week-ends. Ce voisin est abasourdi. L'enquête est confiée au SRPJ de Metz. C'est le 43e féminicide survenu depuis le début de l'année en France.