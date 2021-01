Une fête au commissariat d'Aubervilliers qui choque en plein couvre-feu

De nombreux internautes ont réagi en voyant une vidéo tournée la semaine dernière au commissariat d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Sur celle-ci, on voit une dizaine de policiers chanter et danser à l'occasion du pot de départ d'une de leur collègue. Pas de masque, beaucoup de promiscuité et des embrassades sont visibles sur la séquence. De plus, l'affiche appelant au respect des gestes barrières n'est là que pour la figuration.