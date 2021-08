Une nouvelle fusillade éclate à Marseille

Vendredi soir à 19h30, une fusillade éclate devant un centre commercial à Marseille. Un homme de 18 ans est touché à l'abdomen et un autre roué de coups. Tout cela se passe au beau milieu du parking devant des clients médusés qui faisaient leurs courses. "Des gens rentraient en courant et le vigile nous disait de rentrer car ça tire", raconte une passante. "J'ai juste entendu les gens qui descendaient l'escalator en courant sauf qu'on nous disait qu'il y avait le feu", rajoute une autre. Très vite, la police sécurise le lieu et les deux hommes sont pris en charge par les secours. Ils sont blessés mais l'un d'eux plus gravement.