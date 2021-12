Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : ce que l'on sait

Selon la préfecture, 97 sapeurs-pompiers du Var, des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins sapeurs-pompiers de Marseille, un médecin directeur des secours et deux équipes médicales du SMUR, 11 policiers nationaux appuyés par des policiers municipaux ainsi que 50 engins sont sur place.

"Au total, cinq personnes ont été prises en charge, dont deux extraites des décombres et médicalisées par le Smur de Toulon", a fait savoir le préfet du Var dans la matinée de mardi. "Par ailleurs, neuf personnes ont été évacuées des immeubles attenants et prises en charge par des proches."

Selon les pompiers du Var joints aux alentours de 9h, "une maman et son bébé ont été sortis des décombres vers 8h30". "Nous avons mis plus de deux heures à sortir ce bébé. Il a été pris en charge par des équipes du Samu. Il va bien", a précisé lors d'un point presse le colonel Eric Grohin des sapeurs-pompiers du Var. "Pour retrouver le bébé que l’on entendait crier, le chien a marqué tout de suite (sa position) et cela nous a permis de faire un tunnel pour aller le chercher et on a réussi à le ressortir", a-t-il ajouté. Le père de ce nourrisson avait été localisé sous les pierres mais était inconscient, et n'a pu être sauvé. Son décès a été constaté dans la matinée.

Une deuxième victime, une femme âgée, a été retrouvée sans vie dans la nuit de mardi à mercredi sous les décombres, ont annoncé les pompiers du Var. "Une victime a été localisée puis extraite", il s'agit d'une femme "malheureusement décédée", ont précisé les pompiers varois via un communiqué, qui indique qu'il n’y a jamais eu d’interruption dans les recherches, qui sont toujours en cous à cette heure. Cette femme habitait au rez-de-chaussée. Une dernière personne, a priori son fils, né en 1963, est toujours portée disparue mercredi matin. Il habiterait au premier étage du bâtiment.