Violences contre les policiers : ce que disent les chiffres

Ces agents expérimentés ont choisi ce métier par passion et disent ne jamais se sentir épuisés. "On aime ce qu'on fait, on essaie d'être le plus pro possible. S'il y a de la violence vers nous, on interpelle. On essaie de ne pas lâcher le terrain surtout", dit Sébastien, chef de groupe de la BAC. Mais face aux violences répétées, la démotivation et l'envie de faire autre chose sont fréquentes chez les policiers débutants.