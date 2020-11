Violences : les policiers sont-ils sanctionnés ?

Les chiffres ne sont publiés que depuis 2017. On constate qu'il y a de plus en plus de signalements des citoyens, 9 565 en 2019. Le nombre d'enquêtes judiciaires augmente lui aussi, et avec le nombre de dossiers pour violences volontaires, les saisines IGPN représentent 60% des affaires l'an dernier. Le ministère de l'Intérieur a une explication. "Il faut aussi prendre en compte que nous étions dans un contexte de manifestation où l'usage de la force a été nécessaire à de nombreuses reprises, ce qui peut expliquer cette augmentation des signalements", se justifie Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

"La sanction est très forte et très directe dès lors qu'il y a une "exaction interne", et elle est parfois plus difficile à assumer quand il y a confrontation avec un citoyen, soit par manque de preuve, soit par mensonge, soit par manipulation de l'image, soit par manque d'image. Et là, il manque à l'IGPN une légitimité spécifique" nous explique Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.