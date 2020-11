Producteur tabassé à Paris : quatre policiers mis en examen, deux écroués

Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac d'un producteur de musique, le 21 novembre à Paris (17e arrondissement), ont été mis en examen dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris de source judiciaire. Deux d'entre eux ont été écroués, les autres placés sous contrôle judiciaire. Pour trois hommes, la mise en examen intervient pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique (DPAP)" et "faux en écriture publique".

Placés en garde à vue et entendus par l'IGPN, trois policiers avaient fini "par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur", rapportait alors le procureur. Ils ont affirmé que Michel Zecler se débattait et nié "avoir tenu des propos racistes". Le producteur a quant à lui expliqué avoir été traité de "sale nègre".

Les avocats Me Anne-Laure Compoint, qui défend deux policiers, et Me Jean-Christophe Ramadier, qui en représente un troisième, n'ont pas souhaité faire de commentaire à l'issue de l'audience du juge des libertés et de la détention, aux alentours de 4h30 du matin ce lundi.