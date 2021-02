Violente agression contre des policiers à Poissy

Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierres, et même des tirs de mortiers d'artifice dans le quartier de Beauregard de Poissy. Les assaillants sont parvenus à prendre la fuite avant l'arrivée des renforts. Il n'y a eu ni blessé, ni interpellation. Depuis, le calme est revenu et les habitants que nous avons rencontrés ce lundi matin redoutaient que les actes d'une minorité ne ternissent l'image de leur quartier.

Poissy n'est pas considérée comme une zone sensible par les policiers. Mais de leurs propres aveux, ce genre d'agression et de guet-apens est devenu presque banal dans certaines communes de région parisienne. Selon Grégory Jordon, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police-FO, c'est le dixième fait à peu près de nature sur les trois dernières semaines. Les fonctionnaires de police sont attaqués de manière assez violente. Et c'est de plus en plus fréquent.