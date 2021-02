Vive émotion à Pau au lendemain du meurtre du responsable d'un centre de réfugiés

Ce samedi, l'émotion et le choc sont encore vifs devant le centre d'accueil pour demandeur d'asile à Pau (Pyrénées-Atlantiques). C'est là qu'a eu lieu l'attaque. "Ça fait mal de voir quelqu'un qui s'occupe de nous être assassiné comme ça, bêtement. C'est inhumain", confie un réfugié congolais hébergé par le centre. Âgée de 46 ans, la victime était père de deux enfants. Le directeur du centre décrit un travailleur dévoué. "Travailleur social expérimenté et chef du service sur l'établissement depuis 2015, Cyril savait gérer des situations délicates et difficiles. Et sur ce principe-là, on a tous été atterré par ce qui est arrivé", a-t-il dit.