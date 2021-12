Vol par ruse : comment se protéger ?

Ces vols par ruse, souvent au domicile des personnes âgées, ont des scénarios de plus en plus sophistiqués comme l'explique Jérémy Gambey, chef de service à la police municipale de Hem (Nord), dans la vidéo en tête de cet article. Partout en France, les communes appellent à la vigilance face à ces arnaques toujours plus nombreuses. À Paris, par exemple, 464 vols de ce type ont été signalés cette année 2021. C'est deux fois plus que les années précédentes, avec des délinquants à visage varié.