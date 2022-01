Vols de moteurs de bateaux : un fléau dans les ports français

Les quatre malfaiteurs ont été finalement identifiés grâce à la vidéosurveillance quelques mois plus tard. Plus récemment, les autorités viennent de démanteler une filière internationale de vol de moteur sur le littoral breton. Dans la majorité des cas, la marchandise est revendue dans les pays de l'Est. En France, les moteurs de bateau de plaisance coûtent de 7 000 à 35 000 euros selon leur puissance. Ils sont revendus deux fois moins chers loin de nos frontières. Sur le port d'Arcachon, des gardiens surveillent les pontons toutes les nuits. Et les plaisanciers ont dû s'équiper d'alarmes électroniques par exemple. 350 faits de vol de moteurs ont été constatés en 2021, soit 20% de plus que l'année précédente.