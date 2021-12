Vols : votre pot catalytique vaut de l’or

Avis aux automobilistes, attention à votre pot catalytique ! Cette pièce située entre le moteur et le pot d'échappement intéresse de plus en plus les voleurs à cause de certains métaux rares qu'elle contient.

C'était il y a un mois juste devant chez elle. Au moment de partir, Brigitte a entendu un bruit inhabituel : “J’ai allumé le contact et j'ai immédiatement entendu un bruit infernal, un bruit de casserole”. Elle sort de son véhicule et vérifie. “Je me suis penché et j'ai vu que mon pot d'échappement pendait sur le sol. Il y avait aussi des fils électriques qui pendaient”. Brigitte s'est fait voler son pot catalytique.

Toute l'info sur Le WE

Le phénomène touche toute l'Europe comme ici en Angleterre. Les voleurs agissent en plein jour et sont extrêmement rapides. Le pot catalytique est scié. Les complices repartent avec leur butin au bout de quelques minutes.

Guillaume reçoit de plus en plus de voitures endommagées dans son atelier. “On a toujours connu le vol de catalyseurs. Maintenant, on a une énorme recrudescence depuis deux mois où on est quasiment à un véhicule jour”. Le garagiste va remplacer la pièce située entre le moteur et le pot d'échappement. Elle est présente sur tous les véhicules thermiques, car elle permet de diminuer les émissions de polluants. “C’est une pièce qui coûte très très cher. On est en général entre 500 et 1 500 euros pour un catalyseur”.

Le prix élevé est lié aux métaux précieux qui composent le catalyseur : du platine, du palladium ou du rhodium, l'un des plus rares au monde. Un gramme de rhodium vaut aujourd'hui 400 euros. C’est huit fois plus que lors. De quoi attiser l'appétit des délinquants qui revendent les catalyseurs au prix fort sur le marché noir. Leur profil est varié. “Des réseaux structurés organisés, qui vont se spécialiser. Ensuite, on peut aussi imaginer des délinquants d'opportunité qui sont au courant que ça peut rapporter de l'argent et qui vont tenter eux-mêmes de le faire”.

Difficile pour les forces de l'ordre d'arrêter le phénomène. Seul moyen de le ralentir pour le moment est de multiplier les patrouilles dans les zones qui subissent le plus de vols afin de dissuader les trafiquants de passer à l'action.

TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier, M. Fiat, V. Casanova, E. Levy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.