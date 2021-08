Violence à Marseille : les dealers "barricadent les cités", témoigne un policier pour TF1

Le fonctionnaire précise aussi que lorsque les agents entrent dans ces quartiers, les guetteurs, parfois, "referment derrière nous et on se retrouve rapidement encerclés. Ils n'hésitent plus désormais à s'armer, à nous tirer dessus."

Ces guetteurs, justement, sont recrutés jeunes, et dans toute la France. "Maintenant, il y a des offres d'emplois sur Snapchat et d'autres réseaux sociaux. Et ça paye bien. En discutant avec des jeunes qui viennent de Paris, on nous dit qu'à Marseille, c'est beaucoup mieux payé. Donc ils préfèrent venir ici au soleil", poursuit le policier au micro de TF1.