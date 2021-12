Le parquet fait appel après la relaxe d'Alain Schmitt, soupçonné de violences contre la championne de judo Margaux Pinot

Pour exprimer son incompréhension, la jeune femme de 27 ans a posté ce mercredi sur son compte Twitter, une photo de son visage tuméfié et un déroulé des faits, selon sa version : "Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai été victime d'une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur. J'ai été insultée, rouée de coups de poing, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée", explique-t-elle.

Avant de conclure : "j’ai réussi à m’enfuir pour me réfugier chez mes voisins qui ont immédiatement appelé la police. J’ai plusieurs blessures dont une fracture au nez et 10 jours d’Interruption Temporaire de Travail (ITT)". Le tout ponctué d'une série de questions : "Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures, et le sang jonchant le sol de mon appartement ? Que manquait-il ? La mort au bout, peut-être ?"