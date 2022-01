Violences contre les élus : une flambée sans précédent en 2021

Au total, sur les onze premiers mois de l'année 2021, 1186 hommes et femmes ont été pris pour cible. Parmi les faits constatés à leur égard : des injures, des menaces, et des agressions physiques qui ont connu une hausse sans précédent.

Selon nos informations, les atteintes physiques avaient déjà progressé entre 2019 et 2020 de 23 % avec en 2020, 60 parlementaires et 505 maires ou adjoints victimes de violences physiques et 350 maires ou adjoints outragés en 2020 (224 en 2019).

Sur les 11 premiers mois de 2021, les violences physiques contre les élus ont augmenté cette fois de 47% et les outrages à leur encontre de 30%.

Au total, 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints ont été victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité physique contre 58 parlementaires et 464 maires ou adjoints victimes de violences physiques sur la même période en 2020. De plus, 419 outrages de maires ou adjoints ont été recensés contre 321 en 2020 sur la même période en 2020. Selon la Direction générale de la police nationale, les plus touchés par ces actes sont les députés LaREM (51%), puis LR ( 16%).

Par ailleurs, entre le 1er janvier et vendredi 7 janvier 2022, 28 affaires de menaces visant des députés sur internet ont déjà été recensées par la Direction centrale de la police judiciaire, dont 80% concernent des hommes et femmes du parti LaREM.