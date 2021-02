Violente explosion dans un immeuble du centre de Bordeaux : au moins 9 blessés et 2 disparus

L’explosion a été ressentie dans tout un quartier du centre-ville de Bordeaux. Ce samedi avant 9h, une explosion a pris "au niveau d'un garage situé au 68 rue Borie", dans le quartier des Chartrons, qui a provoqué la destruction de ce garage et celles de "deux bâtiments attenants en R+1", ont précisé les pompiers à l'AFP. Les premières constatations suggèrent une explosion due au gaz, une hypothèse qui reste à confirmer. Le gaz a été coupé dans cette rue.

Selon la préfecture de Gironde, 9 personnes ont été légèrement blessées, et un homme de 89 ans, habitant au-dessus du garage, a été blessé gravement et transporté à l'hôpital. Un couple, le garagiste et sa compagne, est porté disparu. "Nos craintes à cette heure, c'est d'avoir un nombre de victimes plus important et que les bâtiments mitoyens et suivants soient fragilisées et ne viennent à tomber", a expliqué un porte-parole des pompiers.

Selon un journaliste de Sud-ouest présent sur place, plusieurs vitrines de magasins alentours ont été brisées.