Viols et agressions sexuelles : que disent les femmes qui accusent Nicolas Hulot? Nicolas Hulot, le 13 décembre 2019. − FRANCOIS GUILLOT / AFP

FAIT DIVERS - Cinq femmes ont témoigné jeudi soir dans l'émission Envoyé Spécial et accusent l'ancien journaliste et animateur de faits très graves. Lui conteste.

Le contenu précis de l'émission est resté confidentiel jusqu'à la dernière minute, mais ayant eu vent de son contenu, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire et animateur avait pris les devants. Dès mercredi, Nicolas Hulot, 66 ans, a annoncé son retrait "définitif" de la vie publique niant en bloc toutes les agressions sexuelles qui seraient survenues au cours de sa carrière et dont plusieurs femmes l'accusent. Le sexagénaire a réitéré ses contestations jeudi soir après que l'émission Envoyé spécial a révélé les accusations que portent cinq femmes "qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais rencontrées à son encontre".

" Il me force à lui faire une fellation"

Sylvia a ainsi décidé de mettre fin à plus de 30 ans de silence. "Pendant des années, je me suis dit que personne ne me croirait si je parlais", dit-elle. Elle raconte avoir été agressée par Nicolas Hulot en 1989, elle a alors 16 ans, lui est âgé de 34 ans et est alors présentateur d'Ushuaïa et animateur de l'émission Antipodes sur France Inter. Sylvia admire le journaliste, sa volonté de protéger la planète. Elle lui écrit un courrier à la radio et est invitée par Nicolas Hulot à venir assister à l'émission le 27 mai 1989. Après l'émission, le présentateur aurait convié Sylvia à prendre un petit déjeuner près de la Maison de la Radio puis lui aurait proposé de la raccompagner au métro en voiture. "Il me demande de l'embrasser dans le cou et je ne sais pas pourquoi je l'embrasse dans le cou", se souvient Sylvia. Il aurait ensuite redémarré la voiture, se serait garé dans un parking, aurait sorti son sexe, pris la main de l'adolescente pour obtenir des caresses. "A plusieurs reprises, je me remets sur mon siège, j'enlève ma main, je suis dans un état d'incompréhension (…) Il me force à lui faire une fellation que je ne fais pas réellement parce que je crois que je suis tétanisée. Je ne comprends pas réellement ce qu'il veut, je ne l'ai jamais fait. Je suis en train de me demander si c'est ça une relation amoureuse, mais comme je suis fan de lui je ne peux pas me dire que ce qu'il se passe ne peut pas arriver, que c'est quelque chose de mal". Pour que ça s'arrête, Sylvia lui aurait embrassé le bas du ventre. Nicolas Hulot l'aurait ramené au métro et lui aurait dit : "Remaquillez-vous un peu, car on voit que vous avez fait des trucs". Si Sylvia veut parler aujourd'hui, c'est pour "sortir de cette voiture". Car elle le sait, "les faits sont prescrits", et elle "n'a pas de preuve".

La plainte de la petite-fille de François Mitterrand classée sans suite

Il y a trois ans, en février 2018, le magazine Ebdo titrait sur "L'affaire Nicolas Hulot". Alors ministre de la Transition écologique et solidaire, il se retrouvait alors face à des accusations d'agressions sexuelles. L'article évoquait une plainte datant du 11 juillet 2008 et classée sans suite. A l'époque, le nom de la plaignante n'est pas cité. Il s'agit comme le confirme Envoyé Spécial de Pascale Mitterrand, la petite fille de François Mitterrand. Pour elle, les faits se seraient déroulés en juin 1997. Nicolas Hulot a 42 ans et Pascale Mitterrand 19 ans. La jeune fille fait alors un stage de photo au sein de l'agence Sipa. L'animateur qui aurait vu une photo de la jeune fille demande à son ami, patron de l'agence, de lui envoyer la photographe en Corse pour réaliser un reportage exclusif dans sa maison. Pascale Mitterrand y passera quatre jours seuls dans la villa et aurait été agressée selon elle par l'animateur le dernier soir de son séjour. Pourquoi rapporter les faits onze ans après ? Pascale Mitterrand qui n'apparaît pas dans le reportage d'Envoyé spécial a expliqué aux gendarmes : "C'est maintenant que les choses ressortent. J'attends un enfant et je ne vois pas lui dire plus tard que j'ai pu être victime de tels actes sans réagir". Pascale Mitterrand souhaite aussi que "la procédure arrive aux oreilles" du journaliste. Nicolas Hulot en est en effet informé. Entendu en 2008 par les gendarmes de Saint-Malo, il conteste les faits. Il évoque une relation cette nuit-là mais "dans un désir réciproque", "sans pression". Les faits étant prescrits, la plainte est classée sans suite. Dans une interview à BFM TV en février 2018, Nicolas Hulot lui parle d'une "affaire qui n'en est pas une", de choses "ignominieuses", "inqualifiables" qui le mettent "dans une rage folle". Il porte plainte à l'époque pour diffamation et contre les auteurs de l'enquête et abandonne finalement sa plainte. La procédure s'arrête, mais l'article entraîne des réactions de nouvelles victimes présumées.

"Il se jette sur moi (...) me touche les seins, l'entrejambe."

"Tout ça a été enfoui pendant 20 ans (…) L'article d'Ebdo m'a mis une gifle" reconnaît ainsi Cécile dans Envoyé Spécial. Face caméra, elle dit avoir été agressée par Nicolas Hulot en septembre 1998. Elle avait 23 ans et travaillait en tant que contractuelle à l'ambassade de France à Moscou. L'équipe de Nicolas Hulot pour Ushuaïa est bloquée en douane. Cécile débloque la situation à la demande de l'Elysée. "Il m'invite à dîner avec son équipe au Novotel où il est logé, j'ai accepté". Cécile, l'animateur et une partie de l'équipe de tournage partent ensuite en boîte de nuit. "Nicolas Hulot m'offre un Martini blanc" explique-t-elle. Il lui aurait dit ensuite qu'elle était "magnifique". Cécile décide de rentrer, mais lui veut rentrer en même temps qu'elle. Dans le taxi, l'animateur serait devenu "entreprenant", puis aurait posé la main sur la cuisse de la jeune femme. "Il insiste (…) Il se jette sur moi, essaie de m'embrasser, me touche les seins, l'entrejambe. Je me débats. Je l'ai repoussé, frappé au visage. Je crois que le non était très clair". Pourquoi ne pas avoir dénoncé les faits à l'époque ? "Porter plainte en Russie, à Moscou, contre un ami du président Chirac ? Non je ne l'ai pas envisagé", explique Cécile.

" Lui m'embrasse alors à pleine bouche"

Une ancienne collaboratrice d'Ushuaïa porte, elle aussi, des accusations sous couvert d'anonymat dans l'émission. Les faits remonteraient à septembre 2001, lors de la première réunion de travail qu'elle a eue alors en tête-à-tête avec son supérieur Nicolas Hulot. "À la fin de la réunion, je me lève pour le saluer. Et lui m'embrasse alors à pleine bouche", assure-t-elle. "Il n'y a pas de séduction, de douceur, il m'embrasse de force", commente la femme anonymisée. Elle recule, s'enfuit. "Je pense que la baffe serait partie s'il n'y avait pas eu ce rapport de subordination, si je n'avais pas eu mon enfant en bas âge". Nicolas Hulot lui aurait ensuite laissé un message dans la soirée sur son répondeur, non pas pour s'excuser, mais parce qu'il "regrettait de ne pas en avoir eu plus". "Il n'a pas recommencé. Mais il ne prend la mesure de ce que ça peut faire chez l'autre", conclut cette femme. Pour, elle aussi, les faits sont prescrits.

L'ex-animatrice Maureen Dor écrit à Envoyé Spécial

Après avoir appris que les enquêteurs de l'émission avaient recueilli plusieurs témoignages, l'ex-animatrice belge Maureen Dor, aujourd'hui âgée de 51 ans, a envoyé un courrier dans lequel elle écrit avoir rencontré Nicolas Hulot à Bruxelles quand elle avait 18 ans et que ce dernier lui aurait "sauté dessus" et aurait "tenté de l'embrasser" contre son gré.

Sollicité dans l'exercice du contradictoire par l'équipe d'Envoyé Spécial en amont de la diffusion de l'émission, Nicolas Hulot et ses avocats ont refusé de réagir face caméra. Un extrait d'une conversation entre la journaliste Elise Lucet et l'animateur a été diffusé : "On ne me foutra jamais la paix, dit l'ancien ministre de l'Environnement, "anéanti" quand il apprend que l'émission qui sera diffusé le 25 novembre portera sur des accusations d'agressions sexuelles et de viols. "Je n'ai jamais eu de relations ambiguës. J'ai eu des relations sans lendemain comme tout le monde mais, je n'ai même plus envie de me défendre, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas une question de reconnaître, je n'ai même plus la force. Je n'ai pas envie de me défendre. La parole des gens mis en cause est de fait dénaturée et suspecte. Vous savez très bien, ce sera parole contre parole. C'est normal, aujourd'hui la parole des femmes est sacrée, la parole des hommes est mise en cause. Ce n'est même plus la peine de se défendre. Le procès médiatique est fait à l'avance (…) "Je n'ai jamais de ma vie contraint en quoi que ce soit, qui que ce soit. Jamais, ni de près, ni de force (…) Quand on est innocent comme je suis innocent, on est de toute façon piégé, quoi que l'on dise, la parole est suspecte. Quoi qu'on dise, voilà. On ne peut pas se défendre", assure Nicolas Hulot qui est présumé innocent.

