"Viols sur mineurs" : le producteur Gérard Louvin et son mari visés par une nouvelle enquête

Le producteur de télévision Gérard Louvin à nouveau dans le viseur de la justice. Une nouvelle enquête pour "viols sur mineurs" a été ouverte début août contre lui et son mari Daniel Moyne, déjà visés par une enquête depuis fin janvier, a indiqué ce samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Selon le quotidien, les investigations ont été lancées après qu'un témoignage accusant le couple de tourisme sexuel au Brésil en 2004 a été transmis au printemps à la justice française. Contactés par l'AFP, les avocats de Gérard Louvin et de Daniel Moyne ont contesté les faits.

Me Céline Bekerman, qui défend Daniel Moyne, a qualifié d'"abracadabrante" l'ouverture de l'enquête. "Il ne s'agit plus de justice, mais d'un acharnement qu'aucun élément ne justifie", a-t-elle estimé. L'avocat de Gérard Louvin, Me Christophe Ayela, a pour sa part annoncé qu'il déposerait dès lundi une plainte pour dénonciation calomnieuse contre ce couple, ainsi qu'une autre contre le Parisien.

"On ne salit pas les gens comme ça", a-t-il déclaré, affirmant que "la tentative d'extorsion", selon lui, d'Olivier A., le neveu de Gérard Louvin qui a accusé d'inceste son oncle et son compagnon dans une plainte et qui fait lui-même l'objet d'une enquête pour "chantage", avait déclenché "moult convoitises et calomnies".