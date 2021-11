Voitures de luxe, montres... La vente de biens confisqués par la justice rapporte près de 3 millions d'euros

Cette vente aux enchères était organisée au ministère de l'Économie, à l'occasion du dixième anniversaire de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, placée sous la tutelle du ministère de la Justice. Lors d'une conférence de presse tenue la veille, Éric Dupond-Moretti avait souhaité que "la confiscation" de biens ne se limite pas "à la lutte contre la délinquance économique et financière ou à la criminalité organisée", mais soit élargie à la "lutte contre la délinquance du quotidien afin de faire en sorte que le crime ne paie plus, que le délit ne paie plus".