Vosges : une randonneuse portée disparue, les gendarmes lancent un appel à témoins

L'avis de recherche précise que la portée disparue est une femme de corpulence moyenne qui mesure 1m62. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron. Lors de sa sortie, elle était équipée d’un pantalon noir, d’une veste blanche et grise avec des bandes roses, portait des lunettes et un sac à dos gris/kaki.

Selon France Bleu Vosges, une vingtaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers sont mobilisés sur les versants vosgien et alsacien de la montagne. Plusieurs hélicoptères ont fait des reconnaissances et des équipes ont parcouru les différents chemins en raquette et à pied. Une équipe cynophile et des drones ont également appuyé les recherches. Celles-ci sont cependant compliquées par la surface à parcourir et par les conditions météorologiques.

L'appel à témoins demande donc à toute personne apercevant la quadragénaire ou qui pourrait apporter des éléments utiles à l'enquête de prendre contact avec la gendarmerie de Saulxures-sur-Moselotte au 03.29.24.60.17 ou en composant le 17.