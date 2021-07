Vosges : une enfant de trois ans retrouvée morte dans une voiture en plein soleil

Des températures bien au-delà des 30 degrés et un organisme qui n'a pas supporté la chaleur étouffante. Ce lundi en fin de journée, une fillette de 3 ans a été retrouvée morte en fin de journée dans une voiture exposée au soleil à Granges-Aumontzey, dans les Vosges.

Le père de la fillette a été placé en garde à vue lundi à 16 heures pour homicide involontaire, mais le parquet d'Épinal a levé la mesure ce mardi, a précisé le procureur de la République, Nicolas Heitz. "Les enquêteurs ont pu l'entendre de façon extrêmement circonstanciée et il n'y avait plus de nécessité à ce qu'il soit maintenu en garde à vue. On attend surtout les résultats de l'expertise et de l'autopsie" prévue vendredi à 9 heures, a ajouté le magistrat.