"Vous lui avez même volé ses dernières volontés" : la famille d'Arthur Noyer interpelle Nordahl Lelandais

De son côté, lors de son témoignage, Quentin Noyer a décrit son frère Arthur comme étant quelqu’un de "simple, joyeux, qui aimait faire la fête". Puis, à son tour, il s’est, lui aussi, adressé à Lelandais. "À cause de toi Nordahl, je récupère mes parents à la petite cuillère, mes potes à la petite cuillère, mes grands-parents à la petite cuillère", a-t-il lancé ému. Et d’ajouter : "Nordahl, tu as détruit des vies, tu as détruit nos vies, celles de tes parents et celles de tes potes. Ton meilleur pote hier te demande de dire la vérité, comment tu peux le regarder dans les yeux et nier ? Comment tu peux mentir ? ".