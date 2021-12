Mis en examen pour viol, le nageur Yannick Agnel reconnaît la "matérialité des faits"

Une plainte avait été déposée au mois de juillet dernier et une information judiciaire avait été ouverte en août. Les faits remontent à 2016. La plaignante est la fille de Lionel Horter, qui était à l’époque l’entraîneur de Yannick Agnel. Naome Horter avait à l'époque 13 ans et le nageur 24 ans.

"Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il précise que pour lui il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", précise ce lundi Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse au cours d'une conférence de presse. L'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel avait été mis en examen samedipour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans" et placé sous contrôle judiciaire.

"Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Mais en ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux je dirais un problème de souvenirs mais qui peuvent revenir au fil de l'information judiciaire, estime la procureure de la République de Mulhouse. Mais en tout cas les faits sont reconnus".

Selon elle, l'ancien nageur olympique n'a pas reconnu tout de suite au cours de sa garde à vue. "Les éléments qui se trouvaient au dossier étaient extrêmement importants et permettaient sans aucune difficulté de le placer en garde à vue et de le faire mettre en examen. Je pense que la connaissance qu'il a eue des éléments, au fur et à mesure par les enquêteurs, l'ont entrainé à finir par admettre", ajoute-t-elle.

Plusieurs faits auraient été commis tout au long de l'année 2016. "Ce sont des faits de viol et d'agression sexuelle, je ne peux rien vous dire de plus. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui seraient absolument inappropriés, insiste Edwige Roux-Morizot. Les chefs de mise en examen sont sur toute l'année 2016. Ça s'est produit à Mulhouse, Riedisheim mais aussi à Rio, en Thaïlande. et Tenerife, ce qui tend à prouver qu'il y a eu effectivement plusieurs faits."

La victime était-elle sous l'emprise de Yannick Agnel? "Quand on a dix ans de différence d'âge, il est évident, c'est considéré par la loi comme étant, en tout cas à l'heure actuelle, une véritable contrainte. Bien sûr, il y a aussi la personnalité de Yannick Agnel qui a pu entrer en ligne de compte. Voilà quelqu'un qui était quand même un champion et qui avait une vraie personnalité, une personnalité forte. Voilà ce qui caractérise pour nous les faits de viol et d'agression sexuelle", souligne la procureure.