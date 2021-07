Yvelines : un enfant de deux ans sain et sauf après être tombé par la fenêtre

Plus de peur que de mal pour cette famille des Yvelines. Dimanche 11 juillet, un enfant de deux ans a échappé à la vigilance de ses parents et a chuté dans le vide du 3e étage après être passé par la fenêtre de l'appartement situé dans un immeuble de l’avenue du Maréchal-Lyautey à Poissy.

Le choc a semble-t-il été amorti par la pelouse qui se trouvait plus de 8 mètres plus bas. Très rapidement alertés, les pompiers se sont rendus sur place et ont pris en charge la victime qui était consciente à leur arrivée et qui ne présentait pas de blessure apparente.