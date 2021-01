Vidéos sur TikTok, télé-réalité... Un policier parisien visé par des enquêtes

Selon Le Parisien qui a révélé cette affaire lundi dernier, un signalement a été fait "sur la plate-forme de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN)". Le quotidien précise que la hiérarchie de Zoubir s'interroge sur ses "activités extraprofessionnelles pour lesquelles elle n'était pas informée". Nos confrères détaillent ainsi que le jeune policier n'aurait pas prévenu ses chefs de sa participation à l'émission et aurait par ailleurs "été en arrêt de travail pendant le tournage" de celle-ci.

La préfecture de police a été encore plus étonnée en découvrant le profil personnel de son employé sur certains réseaux sociaux. Car la belle Sara est loin d'être la seule à être troublée par le charme du jeune policier.

Ainsi, sur TikTok, celui répond au pseudonyme "Zoo Off" et qui compte plus de 120.000 abonnés fait aussi des siennes. Il apparaitrait ainsi dans des vidéos où il danse, parfois en uniforme, participe à des défis pour le moins originaux, comme le "challenge PQ" qui consiste à sauter par-dessus une pile de rouleaux de papier toilette, et va même jusqu'à présenter des sujets intitulés "les avantages quand t'es flic". Zoubir évoque ainsi le plaisir de "Sortir sans attestation", "Choper des snaps et numéros sur les contrôles Covid" ou encore "Profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs". Des vidéos vues déjà par des milliers de personnes, rien que ça...