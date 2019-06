10 ans d’inéligibilité et six mois de sursis requis contre le député LREM d’Ille et Vilaine Mustapha Laabid

"Je n'ai jamais fait de courses personnelles sur le compte de l'association", s'est d'abord défendu M. Laabid, assurant que chaque dépense était liée à un événement de l'association, avant de reconnaître qu'il avait pu y avoir des "négligences dans la gestion", citant notamment l'achat d'articles de sport.

S'il a reconnu avoir réglé avec la carte de l'association des frais d'hôtel à Marrakech, où il passait des vacances en famille, il a assuré que c'était parce que sa carte personnelle "ne passait pas", ajoutant avoir ensuite remboursé l'association. "Je suis profondément honnête", a déclaré le député, larmes aux yeux, reconnaissant qu'il aurait dû faire appel à un expert-comptable. Le procureur a souligné que ces "manquements réitérés" ne pouvaient être uniquement considérés comme des erreurs mais bien comme des détournements volontaires.

L'avocat du prévenu, Me William Pineau, a lui dénoncé une "enquête à charge", soulignant que M. Laabid avait permis le retour vers l'emploi de plus de 8.000 jeunes. Il a également pointé la concomitance du signalement de Tracfin et de l'élection de M. Laabid, tout en reconnaissant des "négligences simples et un manque de rigueur". Le tribunal rendra sa décision le 6 août.