14 ans de réclusion requis contre l'agresseur de Marin

Il a reconnu avoir "détruit la vie" de sa victime, frappée à coups de béquille et laissé pour mort. L'agresseur de Marin attend désormais le verdict qui doit être prononcé dans la soirée au tribunal de Lyon. 14 ans de prison ont été requis par l'avocat général. Et, fait notoire, celui-ci a réclamé que l'excuse de minorité ne soit pas retenue par le tribunal ce qui permettrait à la peine de ne pas être considérablement réduite.





Poursuivi pour "violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente", il encourt une peine de 15 ans de réclusion. Si elle est appliquée, la peine ne peut pas excéder sept ans et demi. Or, pour Me Doyez, sept ans et demi "ce n'est peut-être pas la mesure du désastre auquel on assiste". Et, il y a "de la part de la famille, et de Marin, une demande de réponse pénale forte", a-t-il ajouté.





La veille, la mère de Marin, Audrey, avait dit attendre "une condamnation exemplaire", expliquant qu'elle ne pourrait pas se "contenter de quelques années". L'excuse de minorité peut être écartée si deux conditions sont réunies: le mineur a plus de 16 ans et les circonstances et/ou sa personnalité le justifient, rappelle Me Doyez.





Ce 1er novembre 2016, Marin, alors âgé de 20 ans, se fait tabasser après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans la rue. Dans le coma, il survit miraculeusement après une opération du crâne mais garde depuis de très lourdes séquelles. Son agresseur est un adolescent à la dérive, aux parcours familial et scolaire chaotiques.