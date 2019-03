18 mois de prison ferme pour un gendarme ivre au volant responsable de la mort d'un couple de retraités

Un fait divers morbide, qui soulève également des questions sur le fonctionnement de notre justice. Mardi 26 février aux alentours de 19 heures, sur une route de l'Isère, un gendarme au volant de sa voiture a percuté et tué deux retraités dans leur véhicule. Le couple, à l’arrêt a cause d’un embouteillage, a été touché par l’arrière à vive allure et n'a pas survécu.





Au moment de l'accident, le militaire de 35 ans avait cinq fois plus d'alcool dans le sans que la dose légale ne le permet. Taux d'alcoolémie : 2,54 grammes par litres de sang au lieu des 0,5 g autorisés. Le chauffard a été jugé deux jours plus tard en comparution immédiate.