22 ans de prison pour la "Veuve noire" de la Côte d'Azur, reconnue coupable d'assassinats et empoisonnements

Elle était accusée d'avoir tué deux retraités en 2011, un SDF avec lequel elle partageait des nuits d'hôtel et un ancien maçon à la retraite confortable dont les proches avaient trouvé ses ennuis de santé et ses retraits d'argent suspects . Elle était aussi poursuivie pour avoir administré des substances nuisibles, du Valium, à deux autres octogénaires rencontrés par le biais d'une agence matrimonale. Pour un seul d'entre eux, Robert Vaux, un veuf de Fréjus qui s'était épris d'elle et l'avait logée, elle a admis qu'il ait pu ingérer du Valium en buvant par inadvertance un verre qu'elle s'était servie pour elle-même.





Son fils, Guilhem, avait témoigné dans l'émission "Sept à Huit" du dimanche 12 novembre 2017. Il n'émettait aucun doute sur la culpabilité de sa mère, avec laquelle il a perdu contact.