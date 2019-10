300 euros d'amende requis contre Gaspard Glanz, le journaliste qui avait fait un doigt d'honneur à des policiers

JUSTICE - Le parquet de Paris a requis trente jours d'amende à dix euros, soit 300 euros, à l'encontre du journaliste Gaspard Glanz. Il comparaissait vendredi 18 octobre pour "outrage" pour avoir fait un doigt d'honneur à des policiers.

Les faits ont eu lieu le 20 avril dernier. On est alors en pleine manifestation de Gilets jaunes, sur la place de la République, que le reporter couvre pour son média, Taranis news, quand il apostrophe des membres des forces de l’ordre. Le jeune homme de 32 ans leur affirme avoir été visé par une grenade de désencerclement, et demande à parler au "commissaire", comme en témoignent les nombreuses vidéos qui ont circulé sur Twitter, dont l’une a été diffusée à l’audience. Après avoir été poussé par un policier, il lance un doigt d’honneur en réponse, et tourne le dos. On lui reproche aussi d’avoir traité les policiers de "bande d'enculés", ce qui est inaudible sur les images. C’est alors qu’il est interpellé. Une séquence qui avait provoqué l’indignation dans les rangs des syndicats et des sociétés de journalistes, pointant une "atteinte à la liberté d'informer".