4 ans de prison requis contre le "logeur de Daech": "Il ne faut pas faire porter un costume trop grand à Jawad Bendaoud"

Me Lastelle, avocat de Youssef Ait-Boulahcen et premier à plaider ce mardi côté défense, s’est étonné des réquisitions du parquet. "Je m’interroge sur les réelles raisons qu’avait M le procureur de la République de requérir 5 ans de prison et mandat de dépôt contre quelqu'un dont le casier est vierge et qui est parfaitement intégré dans la société", a-t-il dit en introduction.





"Au moment où Hasna appelle son frère (Youssef Aït Boulahcen, ndlr), elle ne sait pas encore que celui qu'elle va voir est Abaaoud", a-t-il soutenu. Concernant les documents retrouvés dans ses affaires, "le seul fait de consulter des fichiers vaut désormais d'être suspect", a dit l'avocat, rappelant l’avis du conseil Constitutionnel sur la question. "Mon client n'a aucun contact avec la Syrie, aucun contact avec des mis en examen, il n'y a aucune preuve d'un quelconque prosélytisme", a affirmé Me Lastelle.





Concernant les faits reprochés, l’avocat a posé la question : "Il faut savoir de quel crime on parle...". "S'il s'agit du 13 novembre 2015, on est sur une association de malfaiteurs terroriste. Si on parle de La Défense, là on peut être sur de la non-dénonciation de crime, mais il ne pouvait pas être au courant", a-t-il insisté en plaidant la relaxe.





Les avocats de Mohamed Soumah ont plaidé dans la foulée, après leur confrère. Ceux de Jawad Bendaoud plaideront demain à partir de 13h30. Le jugement sera ensuite mis en délibéré.