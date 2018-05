40 détenus radicalisés devraient être libérés d'ici 2019, un "risque majeur" selon François Molins

Selon le procureur de Paris François Molins, une vingtaine de détenus radicalisés s'apprêtent à sortir de prison en 2018 après avoir exécuté leur peine et une autre vingtaine en 2019. "On court un risque majeur qui est celui de voir sortir de prison à l'issue de leur peine des gens qui ne seront pas du tout repentis, qui risque même d'être encore plus endurcis compte tenu de leur séjour en prison" a-t-il confié à BFMTV. "Il faudra qu'on se parle beaucoup plus pour s'assurer qu'ils sont surveillés comme il faut, donc cela nécessite un travail de fond entre l'administration pénitentiaire, les services de renseignements, les préfectures, les acteurs judiciaires et le parquet".