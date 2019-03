5 ans de prison ferme pour un aide-soignant reconnu coupable de violences sur une pensionnaire de 98 ans

Placé en détention provisoire après avoir demandé, mi-février, un délai pour préparer sa défense, l'aide-soignant, cheveux courts poivre et sel, lunettes sur le nez, chemise blanche et veste sombre, est arrivé dans le box en début d'après-midi. Devant lui, les deux filles de la victime ont raconté avec dignité et courage comment elles avaient découvert les actes commis par ce professionnel. "Maman nous disait qu'elle était tapée par un homme, a témoigné l'une d'elle. Mais elle avait des trous de mémoire et des troubles cognitifs. Au début, nous avions des doutes sur la véracité des propos... Puis nous avons appris qu'un homme travaillait la nuit dans l'établissement... "





Les deux femmes constatent ensuite la présence d'hématomes sur le corps et le visage de leur mère. "On nous a dit que maman se cognait sur la barrière du lit pour expliquer les bleus. Mais l'hématome était à droite, la barrière à gauche... Ça ne collait pas", a indiqué l'une d'elle ajoutant que pour expliquer les bleus, on leur disait à chaque fois que la pensionnaire avait chuté.





Le 2 février 2019, une caméra a donc été installée discrètement dans la chambre par les proches. "Pour nous, c'était le seul moyen de savoir ce qu'il se passait, de comprendre pourquoi elle avait ces hématomes et pourquoi elle répétait qu'un homme la tapait..." En voyant les images, elles sont sous le choc. Une plainte sera déposée sans attendre.