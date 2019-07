70 féminicides en 2019 : "Le gouvernement ne réussit pas pleinement", reconnait Belloubet

La ministre de la justice a dit vouloir principalement développer deux systèmes de protection pour les femmes victimes de violences. D'une part, les ordonnances de protection, qui permettent à des femmes de bénéficier d'une protection juridique, comme l'éviction du conjoint, le relogement avec adresse tenue secrète, l'interdiction du contact. Et d'autres part, Nicole Belloubet souhaite développer "les dispositifs de protection physique", notamment avec la mise en place "au plus tôt" du bracelet électronique anti-rapprochement pour les ex-conjoints violents. La ministre s'est déclarée "absolument en faveur de ce dispositif" et a affirmé vouloir aller plus loin que le seul stade actuel d'expérimentation. "Je vais tout de suite passer à la généralisation", a expliqué Nicole Belloubet. "Pour que cela soit efficace, il faut modifier la loi car pour l'instant nous ne pouvons appliquer ce dispositif qu'aux personnes condamnées et c'est trop restreint. Puisque je vais modifier la loi, je vais généraliser immédiatement le bracelet électronique."