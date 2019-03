76% des plaintes pour viol classées sans suite : "Il y a un progrès manifeste à mener" estime Marlène Schiappa

En 2017, comme en 2016, 76% des enquêtes pour viol ont été classées. Pour comparaison, la moyenne des classements toutes infractions confondues s’établissait en 2018 à 69%. Le Parisien explique que "dans la majorité des cas, c’est parce que l’enquête n’a pas permis de matérialiser les faits : soit l’auteur est inconnu, soit l’infraction est absente ou mal caractérisée".





Cette différence entre la plainte et le renvoi devant une juridiction est à mettre en perspective avec ce chiffre de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales : entre 2008 et 2015, seules 13% des personnes se déclarant victimes de viol ont déposé plainte.





Dans les affaires de viol, la difficulté est de rassembler des preuves. "Ce qui gouverne la procédure pénale, c’est la présomption d’innocence. Si l’enquête ne rapporte pas la preuve que les faits dénoncés sont exacts, le doute profitera nécessairement au mis en cause" explique au Parisien Jacky Coulon, secrétaire national de l’Union syndicale des magistrats (USM).