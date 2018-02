"A aucun moment je n’ai su que ces mecs-là étaient liés à un meurtre ou autre", répète Jawad Bendaoud

Dernier à s’exprimer, Jawad Bendaoud, lui, a d’abord remercié ses proches et ses avocats mais aussi "les gendarmes d'escorte", certains "surveillants" – mais "pas ceux de Beauvais parce qu'ils m'ont fait une saloperie", a-t-il précisé, sans en dire plus – les détenus, les victimes Bilal et Abdallah, venus à la barre la semaine dernière…. Le prévenu a ensuite adressé un message personnel à la garde des Sceaux : "Nicole Belloubet : qu'elle s'occupe des policiers et des surveillants qui manquent de moyens au lieu de parler sur moi."





Celui qui a été surnommé le "logeur de Daech" est ensuite revenu sur sur les faits. "Tout va bien dans ma tête, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien sur la conscience. Madame, je vous le dis yeux dans les yeux, à aucun moment je n’ai su que ces mecs-là étaient liés à un meurtre, ou autre", a soutenu le prévenu à Isabelle Prévost-Desprez, présidente. Dans sa veste de survêtement rouge du PSG, lunettes rectangulaires sur le nez et catogan comme à l’accoutumée, il a indiqué, lassé, qu’il avait répété "4.000 fois si ce n’est pas plus en deux ans" sa "rencontre avec Hasna" et que sa version était restée la même .





"Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. J'essaie de refaire le film. Je revois Abaaoud, je le vois cinq minutes. Me dire que j'ai passé cinq minutes.... Vous êtes tous là à me lyncher, à me faire passer pour un crétin, pour un imbécile", a regretté Jawad Bendaoud, qui ne supporte plus les attaques répétées à son encontre. "Peut-être que j'irai en enfer, mais pas pour avoir hébergé ces terroristes-là, parce que je ne savais pas que c'étaient des terroristes", a-t-il poursuivi.





"Je n’ai rien à voir dans cette histoire. J’ai voulu rendre service à un ami et je me suis retrouvé dans une galère pas possible", a–t-il encore ajouté avant de conclure : "Si vous entrez en voie de condamnation, tenez compte du fait que je suis à l’isolement. Je ne suis pas en train de faire une détention normale".





Un peu plus tôt dans la journée ce mercredi, les avocats de Jawad Bendaoud, Me Xavier Nogueras et Me Marie-Pompéi Cullin, avaient plaidé la relaxe pour leur client. Les avocats de Youssef Aït Boulahcen et Mohamed Soumah avaient fait la même chose mardi.





Le procureur de la République a requis lui 4 ans de prison et le maintien en détention à l’encontre de Mohamed Soumah et de Jawad Bendaoud, tous les deux poursuivis pour "recel de malfaiteurs terroristes". Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 14 février 2018 à 16 heures.