Avocate expulsée par des policiers en pleine audience : que s'est-il passé ?

Le ton monte alors entre l'avocate et la présidente du tribunal. "J'ai vingt-deux ans de barreau derrière moi et je me suis littéralement faite gronder. Je lui ai indiqué que je n'avais pas de compte à lui rendre et j'ai constaté qu'elle était furieuse. Elle m'a reprochée de me montrer agressive." Selon Anna Salabi, la présidente Laurence Haiat prend la décision de reporter l'audience et lui demande de quitter la salle. "Je n'ai pas voulu sortir car je voulais accéder aux notes d'audience" poursuit-elle, se référant au document alimenté en temps réel par la greffière et souhaitant y pointer des incohérences.





L'avocate entreprend alors d'appeler le conseil de l'ordre des avocats, afin de trouver une médiation. "Alors que je suis encore au téléphone, la juge appelle les gardes. Plusieurs policiers arrivent : ils sont d'abord 4 puis 6 ou 7. Je m'assois, me recroqueville sous le bureau de la greffière, je suis toujours au téléphone. Ils essaient de me prendre par les épaules et finissent par me sortir par les pieds, alors que je suis en robe d'avocat et que je ne représente aucune menace." L'avocate indique qu'elle a écopé, suite à cette expulsion, de deux jours d'ITT, avec des douleurs aux genoux. Très en colère, elle ne compte pas en rester là.